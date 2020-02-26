高房價問題在台灣一直無解，加上低利率環境資金擺在銀行只會不斷貶值，景文科技大學財務金融系副教授章定煊就在臉書表示，很多人講十幾年前沒買房，現在後悔莫及，但真正該後悔不是買不買房，而是把資產放在最不該投資的地方：貨幣。

章定煊表示，每年上貨幣銀行學的時候都會講幾個故事，其中一個是辛巴威幣：假如說有一個人2006年持有100億二代辛巴威幣，也就是身家5億台幣的大富翁，但不到一年時間，二代辛巴威幣最大幣值1000億出爐，等於是資產大貶值，這個人也變成只能買十分之一個麵包的窮光蛋。

假如這個人再度於2007年從一張100億起家，瞬間海賺了100億張100億面額的二代辛巴威幣，他又變成身家數十億台幣的大富翁。但2008年，辛巴威再推出第三代辛巴威幣，以100億比1的價值收回第二代辛巴威幣，這個人又只剩下100億元第三代辛巴威幣，換算成原本幣值只買得起3顆雞蛋。

章定煊指出，這個故事的啟示，反應到台灣央行十多來的貨幣政策，從中間偏寬鬆、 偏寬鬆、適度寬鬆、視情況寬鬆等方向持續推進，最後低利率環境就這樣成形。如今，超過500萬大額定期存款利率只有0.160％，一般活期儲蓄存款利率只有0.09％，持有辛巴威幣，是快速的破產，持有新台幣是慢速的破產，同樣的，前者負債是快速消失，進行新台幣貸款，則是負債是慢速消失。

章定煊認為，貨幣最不該投資的地方，想賺大錢的，重點不是在是否房貸，而是應該借款進行財務槓桿操作。章定煊強調，在任何情況下都該理財，而不是房地產就是唯一理財的標的。

(中時電子報)