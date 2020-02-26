台中大甲鎮瀾宮的媽祖遶境進香，是台灣每年傳統民俗活動一大盛事，不過受到新冠狀肺炎疫情影響，今年該不該舉辦成為各界關注的焦點。對此深耕民俗廟會文化多年的老司機就表示，不管停不停辦都不應讓「人為的過度擴張導致社會不安，而衝擊了『信仰』的根本」。

老司機政義哥表示，其實百姓民眾常常因為資訊太多，太複雜，無從判斷，最後只能「情緒性」的選擇」那句話、哪個人讓我看得爽就挺誰，而失去了「焦點」與「最終的解決辦法」。他認為這件事在還沒「喬」好之前，暫時不會有明確的定案。

眾所皆知，遶境進香主角是媽祖，配角是信眾。每年的遶境進香活動如何決定，則是透過宮廟主事者擲筊請示，在公開的場合，將預先擬設好的問題排列後，依順序逐一大聲唸出並擲筊請示，如遇否定即終止。

不過為什麼要遶境？到底是誰在遶境？老司機政義哥表示，從源頭講起，「遶境」只是個動詞，其實後面還有一個形容詞「進香」，完整地說就是「遶境進香」。農業社會時期，交通不發達，所以回祖廟謁祖進香，就是以徒步方式進行。從行為來解釋，這是中華文化「追本溯源」的優良傳統。由於早期社會不如現在科學，所以生活上許多的「未知」就只能尋求心靈上的解脫「信仰」來支持或得到解決，這一切看來都是單純善良。

深耕民俗宮廟文化產業多年的政義哥，也特別強調「慈悲的無形力量是依循並牽引人間有形力量的框架發展的，不要因爲人為過度的擴張而導致社會不安，衝擊了『信仰』的根本」。

達人檔案：

黃政義，從事民俗文化活動、相關策劃執行實務經驗近20年。

(中時電子報)