曾任美軍印太司令部司令的退役上將布萊爾日前表示，倘若中國大陸對台灣動武，可能促成一個「東亞北約」（East Asian NATO）。對此，政治大學國際事務學院副院長黃奎博認為，成立「東亞北約」機率小到不能再小了。

曾任美軍印太司令部司令的退役上將布萊爾日前表示，倘若中國大陸對台灣動武，可能促成一個「東亞北約」（East Asian NATO），即東亞其他各國會與美國組成強大的軍事同盟，以攜手對抗中國大陸。

根據《中央社》引述美國之音中文網報導，美國國會下設的美中經濟暨安全審查委員會（USCC）當地時間20日以「中國軍力投送與美國利益」為題，舉行聽證會，曾任美軍印太司令部（前身為太平洋司令部）司令的退役上將布萊爾（Adm. Dennis Blair）做上述表示。

不過，政治大學國際事務學院副院長黃奎博接受美國之音訪問時表示，如果中國大陸攻擊台灣，促成「東亞北約」的誕生，他覺得機率小到不能再小了。

黃奎博指出，包括日本、南韓、澳洲，還有菲律賓、泰國等等，他們從來沒有明說在美軍如果要軍事介入台海的時候，他們一定會出來幫忙。而日本、澳洲會有限度地幫助美國，但是這個有限度到底是直接派出戰鬥部隊，還是派出後勤部隊，甚至工兵醫療部隊，完全不知道。

黃奎博認為，布萊爾所謂的「東亞北約」是一個理論上或許會發生的事情，但是在現在東亞國際政治上面，幾乎看不到這樣的事情發生。

(中時電子報)