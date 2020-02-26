面對新冠肺炎（COVID-19）疫情的逐漸升溫，台灣本土案例的持續增加，許多民眾危機感日趨加劇，擔心未來恐終究抵擋不住病毒的攻勢。婦產科名醫蘇怡寧則認為，新冠病毒極其狡猾，造成防疫缺口是在所難免，他以流感疫情為例，表示民眾只要持續抗疫，真的不需太過絕望，努力一定會有成果。
面對台灣近日新冠肺炎疫情的確診病例持續上升，早成許多民眾漸漸失去希望，甚至有些人認為「社區傳染」已在台蔓延開來。蘇怡寧醫師則表示，民眾不需太過絕望，其實，在全民防疫的過程當中，「流感」已慢慢好轉。蘇怡寧根據疾管署傳染病統計資料指出，流感高峰期已過，這正是大家因應新冠肺炎，努力防堵疫情後所得到的成果。
至於目前社區傳染的可能性，蘇怡寧表示，這病毒實在太過狡猾，除了染病者能夠無症狀表現，還有偽陰性的可能，讓醫療人員大受打擊，似乎讓百分百防堵變成不可能的任務。但蘇怡寧強調，「防疫一定有破口，只要盡量壓縮破口就有機會！」例如不要使現有醫療體系過載，才能讓不幸患病的確診者得到最好的照顧。
蘇怡寧勉勵說，「說實話我覺得大家也不用太過絕望，你看看，經過這一陣子大家的共同努力，流感也變少了呢」。雖然威脅一直都在，只要不鬆懈，持續做最壞的打算、做最好的準備，才能打贏這場防疫持久戰。
(中時電子報)
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