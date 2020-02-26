前總統李登輝本月8日因為喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤，現在台北榮總進行治療。李登輝辦公室主任王燕軍23日時表示，李登輝穩定緩慢恢復中，目前意識清楚可簡單表達，但體能較虛弱。命理師楊登嵙則對《中時電子報》表示，民國12年1月15日出生的李前總統，民俗上虛歲已是99歲，到了「歹九」的年紀，眼看就要過2月底，還有兩個月分要特別小心，只要能度過就能逢凶化吉。

李登輝的病況近日被受關切，李辦說明，李前總統8日喝牛奶嗆到，住院之後的第二天發現，原本的肺浸潤，逐漸轉換成比較嚴重的肺炎感染，目前主要針對肺炎進行治療。王燕軍說，李意識清楚，但畢竟已經98歲，加上嗆到後引發肺炎，目前肺部積水正在控制中。

命理師楊登嵙從生辰八字學上來看，民國12年1月15日出生的前總統李登輝雖實際年齡為98歲，換算農曆生日是民國11年11月29日，民俗上虛歲已經是99歲，到了民俗上所講「歹九」的年紀。

楊登嵙說老人家逢「九」都不願過生日做壽，尤其是79歲、89歲、99歲等，因為這年紀在做壽就如同告知黑白無常，「這兒有個人已經活很久」，尤其99過百更是道性命關卡。但是，只要能度過「歹九」的關卡，通常百歲以上健康無虞，而這也常見於台灣鄉間。

但楊登嵙也提醒，若李前總統確為民國12年1月15日出生（早期台灣習俗通常會晚報戶口），今年國曆的2月、4月、8月要特別注意身體健康。眼看就要過2月底，接下來只要小心4月和8月，就能長壽久久。最後，也希望李前總統能平安。

(中時電子報)