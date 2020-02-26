中央、地方大鬥法！環保署廢止2部發電機組許可證的相關處分案，台電25日表示贊同環保署決定，會擴大降載，燃煤不增反減；台中市府立即在深夜怒批環保署跳下來做業者的第一線打手，還爰引《地方制度法》第75條第2項，及環保署組織條例第3條規定，環保署跳過市府，直接撤銷環保局行政處分，也要報請行政院撤銷，蠻橫作法侵害市府的地方自治權限。

環保局去年三度對台中電廠做出罰款及廢照等裁罰處分，環保署25日以處分涉及事實認定錯誤、程序違法、理由不備等違誤，裁定撤銷所有裁罰。

台電表示，環保署撤銷台中市環保局不當處分，台中電廠2號機及3號操作許可證即重新回到展延審查狀態，市府未為准駁前，可依原證持續操作。未來即使2、3號機加入供電行列後，台電在穩定供電下，持續降載減排不因此停歇，不僅不會增加燃煤，反而會比未撤銷前用的燃煤更少。

台電稱，電力業非空汙唯一來源，台電兼顧穩供與環保的立場始終不變，堅持「減排跟減煤一樣重要」，呼籲各界支持台中電廠減煤、減排與增氣計畫，未來穩供與環保將不用

、也不需二選一。

對此，市府不滿環保署為中火護航解套，深夜發出聲明重炮反擊，依《地方制度法》第75條第2項及環保署組織條例第3條規定，縱使環保署想越過台中市政府，直接撤銷台中市政府環保局的行政處分，也要報請行政院撤銷，環保署直接跳下來做業者的第一線打手，作法嚴重侵害台中市政府的地方自治權限。

台中市府法制局長李善植針對環保署發出的 新聞稿表示，其依《行政程序法》第117條規定做撤銷，惟該條明文規定是在法定救濟期間經過後，才作撤銷，環保局對中火所作的相關行政處分，經中火提起訴願後，目前都在市府訴願委員會審議中。

接下來也由行政法院進行審理，相關法定救濟程序還在進行，環保署卻執意為業者出頭，不等司法調查程序，直接判業者勝訴，市府反嗆環保署，難道是已發覺中火違法事實明確，擔心法院將來對中火作不利的認定，所以搶先表態。

法制局表示，依《行政程序法》第117條規定，若撤銷對公益有重大危害者，不得撤銷，環保署撤銷環保局的處分後，讓中火十部機組火力全開，明顯是對公益有重大危害，依法不得撤銷，環保署所為不合法律之撤銷，應屬無效處分。

此外，依據《行政訴訟法》第189條，法院審判也要斟酌雙方辯論意旨及調查證據之結果，並兼顧原告及被告之權利，才能下判斷，環保署對於該案相關爭議，未向台中市環保局調閱有關行政處分的資料或作任何查證，只聽台電公司陳情之一面之詞，直接撤銷環保局的相關行政處分，令人不敢苟同。

台中市府譴責環保署破壞司法救濟途徑的蠻橫做法，難道以後人民對於行政機關的行政處分不服氣，都不用打官司，直接找中央的陳情就好。

(中時 )