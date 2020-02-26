大甲媽祖起駕萬頭鑽動，部分醫界人士認為不力疫情管控，力倡延後或停辦。（資料照片）

因應防疫，今年大甲媽進香繞境將向信眾宣導「不稜轎腳、不觸摸鑾轎」。（資料照片）

新冠肺炎嚴峻，今年大甲媽祖進香繞境規模將縮水」，並減少大型聚集活動，以避免病菌傳播。（資料照片）

新冠肺炎延燒，大甲媽遶境續辦、停辦或延期爭論不休。鎮瀾宮顏清標先是喊話「大家免驚，媽祖會保佑」，接著副董事長鄭銘坤態度軟化，受訪時強調「如果政府宣布封城就不辦」。據悉，顏清標、鄭明坤昨神隱一天，與董監事奔走各宮廟徵詢宗教界頭人意見，晚間拍板定案「決定繼續籌辦，但不排除延期」。

鎮瀾宮董監事近日兵分三路拜訪繞境途經、駐駕的友宮，每組分配到50至70間廟宇，除禮貌性拜會及商討遶境事宜，也研討防疫對策，並徵詢續辦、停辦或延期等意見。據知情人士透露，多間宮廟均力挺鎮瀾宮的百年傳統，不支持停辦、傾向續辦，但希望加強防疫措施。

廟方人員透露，顏、鄭在元宵節時擲筊請示起駕日，獲得媽祖聖杯應允，可見媽祖相當期待一年一次出門訪友；顏、鄭身為虔誠信徒，根本不敢違背神明旨意，更遑論逕自宣布停辦、延期，除非因防疫需求被政府下令。

「政府喊停、我們延期！」本報獨家掌握友宮收到的傳真文件指出，鎮瀾宮董監事一致肯定政府的防疫作為，強調在中央流行疫情指揮中心尚未禁止大型集會活動之時，仍持續籌辦遶境活動，若疫情更趨嚴峻，不排除延期暫緩，待疫情平息再舉行，至於停辦則不在選項之內。

文件中提到，招待進香的工作人員和宮廟陣頭席開千餘桌的起駕宴，以及人潮聚集的媽祖之光演唱會確定取消，相關經費用於加強防疫。也將號召專業醫護成立防疫小組，沿途設置防檢站，提供體溫量測、酒精消毒等服務。

至於一日體驗活動則改為號召志工投入支援防疫工作。此外，為避免間接接觸病菌，將宣導不觸摸鑾轎，也不會主動引導信眾「稜轎腳」，呼籲雙手合十共沐神恩，也可透過網路線上看直播跟隨大甲媽繞境。

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(中時 )