完成杜拜女網賽錦標賽女雙2連霸之後，台灣女網一姊謝淑薇本周挑戰屬於WTA超五賽事的卡達杜哈女網公開賽，單打雖然又是一輪遊，雙打持續有表現，和捷克籍搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）收下8強門票。

謝淑薇和史崔可娃是大會女雙頭號種子，第一輪32強輪空，直接晉級第二輪16強，面對烏克蘭雙胞胎姊妹妹花L.琪臣諾克（Lyudmyla Kichenok）/N.琪臣諾克（Nadiya Kichenok），約一小時就以6比2、6比2勝出。

謝淑薇/史崔可娃全場只有在第二盤出現破發點，而且是在邁向勝利的最後一個發球局，當時台捷聯軍曾40比15擁有2個賽末點，但被對手連追兩分形成「丟士」，因為雙打在「丟士」後先得分的隊伍可贏下該局，這一分是賽末點也是破發點，謝淑薇/史崔可娃挺住壓力拿下最後一分，沒給對手逆轉機會。

(中時 )