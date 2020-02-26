世界棒壘球總會公布明年第5屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）賽事期間，比賽將在3月9日到23日進行，台中洲際棒球場和桃園國際棒球場將是分組預賽場地，是台灣暌違8年再度舉辦WBC。

明年WBC整個賽程跨越兩大洲、5個場館，Ａ組預賽為2021年3月9日到13日，地點是台中洲際棒球場、桃園國際棒球場，同時間在日本東京巨蛋則進行B組預賽，3月13日到17日在美國鳳凰城大通球場舉辦C組預賽，D組預賽3月14日到18日、地點美國邁阿密馬林魚球場，A、B組晉級賽則是3月16、17日東京，C、D組晉級賽3月19、20日在邁阿密，準決賽及決賽3月21日到23日決戰邁阿密。

第5屆WBC參賽隊伍從16隊增加到20隊，上屆2017年中華隊在預賽遭到淘汰，不過本屆不用打資格賽，和澳洲、加拿大、中國大陸、哥倫比亞、古巴、多明尼加共和國、以色列、義大利、日本、荷蘭、韓國、墨西哥、波多黎各、美國及委內瑞拉共16隊直接獲參賽資格。

至於剩下4隊名額將透過就今年3月12日在美國亞利桑那州土桑市基諾體育館（Kino Sports Complex）展開的資格賽產生，由巴基斯坦、巴西、德國、法國、尼加拉瓜、南非、菲律賓、西班牙、紐西蘭、巴拿馬、英國跟捷克爭取。

(中時 )