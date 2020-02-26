西班牙海外屬地加納利群島(Canary Islands)是著名的觀光勝地，許多歐美遊客喜愛到這個熱帶的海島避寒。近日當地不斷傳出新冠肺炎的疫情，在戈梅拉島(La Gomera)的一名德國遊客、以及在馬約卡島(Mallorca)的一名英國人確診之後，本周一又有一名在田尼利夫島(Tenerife)的義大利人中標。同時，西班牙本土也傳出疫情，在北部大城巴塞隆納一名婦女確診新冠病毒。

加納利群島一家大型四星級觀光飯店H10 Costa Adeje Palace Hotel證實，星期二有一名義大利籍醫師住宿時出現症狀，經診斷後確定感染新冠肺炎，目前在醫院接受隔離治療，他是加納利群島第3名確診新冠肺炎的患者。與他同行的的妻子雖未出現症狀，但也必須在醫院隔離觀察。

隨後，這間飯店遭到封鎖，所有住房旅客都必須接受病毒檢驗，在結果尚未出爐之前，都不准離開飯店。這間飯店有上百個房間，距離最近的海灘只有50公尺，預計可能受到影響的人數在1000人上下。

而在西班牙本土，加泰隆尼亞省首府巴塞隆納一名36歲的婦女，近日剛從義大利北部返回西班牙，身體出現不適的症狀，也確定感染新冠肺炎。加泰隆尼亞衛生部官員表示，該名婦女接觸過25個人，都已要求自我隔離最少14天，截至目前尚未有其他人出現症狀。

(中時電子報)