蝴蝶效應是一隻南美洲的蝴蝶搧動幾下翅膀，產生的連鎖效應，可以影響到北半球美國德州的天氣。而新冠肺炎的爆發，主要疫情集中在大陸和亞洲地區，卻無形中重創了世界另一端南非的經濟。

南非的西開普省(Western Cape)主要經濟活動為海洋漁業，許多漁民以捕撈龍蝦和海洋魚類維生，並且以出口為大宗。消費南非龍蝦的最大國家就是大陸。自從新冠肺炎疫情爆發以來，大陸已經暫停進口南非的海產，以至於南非的漁貨工廠，也不再收購漁民的漁獲了。

根據《路透社》報導，當地的政府並無應對的政策，只能鼓勵漁民，可將漁獲養殖起來，等可以出貨的時候再賣出，但是漁民擔憂，以當地的養殖技術，海洋蝦類無法存活多久，若死亡或者賣不出去，將損失慘重。

大陸為了防堵疫情，於今年一月25日開始禁止活體動物進出口，包括海鮮。在這之前，當地的漁民，每賣出一公斤的活龍蝦，就可以賺取22美金，收入頗豐。但是現在只能靠內銷，賣給當地的餐廳，不但銷量大減，價錢更只有出口價的三分之一，不敷成本。

南非至今尚未出現新冠肺炎的案例，但經濟卻已受到大陸疫情的連累。去年(2019年)，西開普省捕獲了1,084公噸的龍蝦，其中95%銷往大陸。今年當地的漁業慘淡，預估損失上看1,700萬美金。

(中時電子報)