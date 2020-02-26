受到新冠肺炎疫情不斷惡化的影響，全球股市一片恐慌，投資人對近期經濟回暖失去信心，繼黑色星期一血洗美股，道瓊指數單日狂瀉1000多點之後，星期二開盤短暫出現了一點反彈力道，卻又再次墜入深淵，周二收盤時再跌3.15%，以27,081點作收。這已經是連續第四天下跌，道瓊累計跌幅6.6%，相較上周已經跌了超過1900點。

美股的其他指數也都慘綠收場，S&P 500指數以3,128點作收，跌了97點，跌幅3.03%；科技類股那斯達克綜合指數收在8,965點，相較周一跌了256點，跌幅2.77%。

本周一的全球股災中，市值總共蒸發了1.7兆美元。安聯經濟顧問認為這次受到全球重大疫情的影響，造成的經濟停擺，完全復甦需要很長一段時間。

美股中受創嚴重的個股遍及製造業及零售業，連電子商務也都受創。萬事達卡(Master Card)曾警告新冠疫情將會全面影響境內及境外的消費，周二股價重跌6.76%，損失慘重。

(中時電子報)