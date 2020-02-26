義大利的新冠肺炎疫情上週在該國的北部爆發，重創經濟引擎米蘭及周圍城鎮，現在已經擴散至中部城市，甚至到了南部的西西里島，共計已有11人死亡，累計病例高達322人。

義大利民防局本周二表示，新冠肺炎的疫情往南擴散至中部托斯卡尼區及南端的西西里島。托斯卡尼區(Tuscany)當日通報兩起確診的病例，其中一例來自於熱門旅遊景點佛羅倫斯(Florence)。同為觀光勝地的西西里島(Sicily)也出現首例，患者是來自義大利北部的一名女性遊客。

週二新冠肺炎在義大利一天之內就奪走了4條人命，原本死亡人數七人，當日出現了第8、9和10例，死者都是80多歲，也都來自疫情最嚴重的倫巴底區(Lombardy)。而第11例死者來自威尼托區(Veneto)的特雷維索市(Treviso)，是一名76歲的婦女。

法國當日新增兩起病例，其中一名病患剛去過大陸，另一名就是從義大利的倫巴底區返國。

(中時電子報)