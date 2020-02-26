5月下旬新冠疫情若未控制 東奧可能取消 08:332020/02/26 工商 數位編輯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據大陸環球網的報導指出，來自美聯社甫於北京時間今（2/26）日清晨發出的消息，國際奧委會高級成員表示，如果新冠肺炎疫情在5月下旬得不到控制，2020年東京奧運會可能將被取消，而不是推遲或換城市舉辦。 (工商 ) #新冠 #東奧 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎全球燒 澎湖縣長賴峰偉宣布：即起縣府團隊人員禁出國 15:362020/02/22 社會 獨／黃曉明自主隔離「都挺好」員工在家上班薪水照常 20:412020/02/22 娛樂 新冠肺炎是人造病毒？台大教授：可能性很高 08:092020/02/23 生活 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 上海新冠肺炎患者 出院率達80％ 10:292020/02/25 兩岸 新冠肺炎釀血荒 柯P求內科千員工上車捐血 13:322020/02/25 生活 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 財經熱門新聞 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 撐不住了! 499檔股價跌破淨值 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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