根據大陸環球網的報導指出，來自美聯社甫於北京時間今（2/26）日清晨發出的消息，國際奧委會高級成員表示，如果新冠肺炎疫情在5月下旬得不到控制，2020年東京奧運會可能將被取消，而不是推遲或換城市舉辦。

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