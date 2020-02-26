小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（26日）新聞重點。

【1】港最快4月20日復課 陸分批開學

台灣高中以下25日開學，大陸3月能開學嗎？大陸教育部24日官網宣布，中小學開學要「制定錯時錯峰開學方案」，有微信公眾號解讀是要各學段錯開時間開學；大學則是在疫情得到有效控制前不開學。至於香港則宣布全港中小學及幼稚園延長停課，最快4月20日才會復課。

【2】病毒無國界 旅遊史非唯一指標

目前國內新冠肺炎入境監測防疫，旅遊史是重要指標，但近來，不僅韓、日失守，義大利、伊朗等國家疫情有擴大之勢，病例亦擴及英、法、芬蘭及西班牙等國，顯示新冠肺炎病毒已無國界，學者專家指出，旅遊史是重要參考，但不是唯一指標，入境遊客若有發燒咳嗽症狀，無論來自哪一個家，就應立即採檢，不應只侷限於湖北、廣東及陸港澳。

【3】大甲媽遶境 徐國勇稱應考慮延期

大甲媽祖遶境預計3月19日舉行，隨行信徒恐上萬，引外界憂慮恐爆疫情群聚感染。疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，會與宗教團體持續溝通，尋求大家都能接受方法。內政部長徐國勇昨則表明應考慮延期。

【4】兩岸攜手 完成比撤僑更難任務

滯留大陸武漢的血友病少年母子終於返台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，母子兩人的一採結果是陰性，須等待24小時後再進行二採，如果皆為陰性的話，兩人將送集中檢疫所隔離14天。

【5】吳宗憲訓李堉睿 想紅不能不擇手段

中天綜合台《小明星大跟班》26日晚10點將播出主題「他們都很做自己，你贊同嗎？」，邀請到李興文、李堉睿父子以及趙正平等人，與主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）一起討論，其中李堉睿在爆發爭議事件後，首次跟爸爸一起上節目，坦言「真的沒想到會造成那麼大的風波」，被吳宗憲當場嚴肅糾正：「你不能覺得『只要能紅，沒什麼不可以』，這樣不行啊！」

(中時電子報)