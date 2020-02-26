最近網路成立一個Uber司機的私密社團，裡頭有人討論曾經載過的藝人，當中評價最高的，竟然是8年前因酒醉毆打司機重創演藝事業的川島茉樹代（Makiyo）！司機們紛紛表示她不但簽名、合照來者不拒，態度也很親切，「通常載到藝人都是低頭一直玩手機，但她（Makiyo）還會主動關心攀談，人真的很好耶！」

藝人私底下的一面，許多人都很好奇，但工作時能和藝人近距離接觸，甚至獨處一小段時間，這樣的機會恐怕少之又少。日前在某Uber司機的臉書社團中，有人好奇地提問：「有誰載過什麼名人嗎？」迴響十分熱烈，紛紛提出自身經驗。

外型亮眼的Makiyo，在發生醉毆司機風波前，演藝邀約不斷。（圖／報系資料庫）

有人提到「載過余祥銓，本人蠻搞笑的。」還有司機爆料：「有載過邵昕，是聽到他在講電話聊牛肉麵的事情我才注意到是他。」有同業附和：「我載客幾乎所有的評價都是『開車很穩』，只有他（邵昕）一路在嫌我踩油門煞車什麼的，還要我去他的牛肉麵店……。」

Uber司機秀出和Makiyo的合照，讚賞在眾藝人中，只有她樂意合照。（圖／讀者提供）

但令人意外的，獲得許多司機討論且給予好評的，竟是八年前酒後毆打運將的Makiyo。只見該討論串中，有人形容她「沒有喝酒的狀態下，人真的滿好的，一點都不會怕載到她。」甚至有司機表示：「載過雞排妹、巴鈺、主播、直播主、某球隊啦啦隊女子，Makiyo是唯一一位願意合照的。」

不只稱讚Makiyo的態度，許多司機甚至記得她20年前的出道歌曲。（圖／讀者提供）

除了誇獎Makiyo態度親切，還有司機表示曾經把Makiyo當偶像，還記得她出道時唱的歌曲〈養我一輩子〉。大家的結論，都是載到她滿開心的。

此外，該社團中也有人提到，載過去年底持毒遭逮捕、行為頻頻失控的歌手謝和弦，其他人便好奇地詢問，謝和弦本人是否也很瘋狂，該名司機回應：「沒有，他超有禮貌！」更有其他司機分享謝和弦的合照，並表示對方不僅很隨和地下車一起自拍，拍照技巧也很厲害，連車身都拍了進去。

謝和弦在群組也頗受好評，包括和司機親切自拍，反而是邵昕被批愛嫌東嫌西。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)