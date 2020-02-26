Makiyo二○○○年以清新形象出道，台日混血的背景格外令人注目，在知名音樂人李亞明的力捧下，Makiyo不但多首膾炙人口的歌曲，廣告代言也不少。之後Makiyo跨足綜藝及戲劇領域，敢說敢玩的作風，讓她的人氣持續不墜，二○一二年卻因酒後與日籍男友友寄隆輝等人乘坐計程車，失控毆打司機，演藝事業就此一蹶不振。

當時，因計程車司機要求後座的Makiyo、丫子及湘瑩三人要繫安全帶，遭副駕駛座的友寄隆輝痛扁。事後Makiyo舉行記者會說明，表示是計程車司機找錢時碰觸到她的胸部，引發男友不滿才出手教訓，但記者會後，司機家屬更證明Makiyo所言與事實有出入，引發社會一片譁然。

之後司機方更指出，Makiyo因不願遵守規定繫安全帶，司機怕受罰，便要求她改搭別輛車。Makiyo下車後，竟藉酒意踹了計程車前後門，司機下車查看時，頭部與身體就被一旁的友寄隆輝連續揮拳猛擊，因而導致重傷。

人稱「Ma媽媽」的林小霞與Makiyo感情相當好，5年前罹癌過世，讓Makiyo極度傷痛。

事發後，罹癌的Makiyo媽媽林小霞多次拖著病體，出面向司機道歉，幫女兒擋了不少外界的責罵。二○一五年，Makiyo媽媽因癌症轉移過世，頓失依靠的Makiyo，調整好心態後力圖振作，除了靠大陸的商演維生，也投資新台幣二百萬元，代理日本飾品「AZA」。如今從Uber司機的留言中看來，相信她已有了很大的轉變。

近年Makiyo力圖振作，還代理日本飾品「AZA」，努力尋求謀生之路。

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(中時電子報)