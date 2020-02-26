姚元浩與王心恬這對檯面上的「好朋友」，雖然男方二度認愛都被女方否認，仍默默交往了二年。近日本刊直擊姚元浩、王心恬跟一票友人聚餐，餐畢後小倆口一起離席，但走在路上始終保持一公尺以上的距離，刻意裝不熟，互動相當謹慎。

二月十二日晚間八點多，姚元浩與數名友人在台北市遼寧街夜市的海產店餐敘，眾人吃喝聊天、氣氛熱絡；到了約九點，姚元浩獨自走出餐廳講電話，不時伸長脖子左右張望，看似在找人，接著又快步走回餐廳內。

半個多小時後，晚間九點四十四分，姚元浩先行離開尚未結束的餐敘，一名黑衣黑帽女跟在他後方，雖然女子戴著口罩，本刊記者仍可認出她正是名模王心恬。

外表柔弱的名模王心恬熱愛運動、形象陽光。（圖／翻攝自臉書）

戴著帽子和口罩的王心恬雙手抱胸，刻意與姚元浩保持距離。（圖／本刊攝影組）

即使交往已經二年，並數度被媒體捕捉到「在一起」的痕跡，姚元浩與王心恬還是愛得小心翼翼，走在無人暗巷不但保持禮貌距離，沒有任何肢體接觸及交談，更頻頻回頭查看有無可疑人車。隨後二人走到一輛白色廂型車，由姚元浩駕車載著王心恬，前往他位於南港的改裝車廠，直到深夜，都未見二人離去。

2人路上一直小心翼翼，不時轉頭注意有無可疑人車。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)