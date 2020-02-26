二○一八年三月，姚元浩與王心恬傳出戀情，愛好運動的二人因講話投機而愈走愈近，當時姚元浩的經紀人透露：「這是一段剛萌芽的感情。」 但女方隨後以「就是會約去滑雪的朋友」否認。五個月後，姚元浩在受訪時以「現在的女朋友」稱呼王心恬，但不到二十四小時，王心恬又以「我們就是好朋友」一說，戳破姚元浩的粉紅泡泡。

穩定走過了二年，即便朋友間都知道「元心戀」，但姚元浩現在已配合女方的說法，互稱對方是「好朋友」；王心恬仍不願公開，外界認為是因為姚元浩過往的戀情都挫敗收場，她才會「不敢認」。王心恬曾說，自己以前談戀愛很公開，但她發覺如果最後沒有走到結婚這一步，新聞就會被寫得不太好。

喜歡挑戰各類運動的王心恬，曾到蒙古的戈壁沙漠，參加115公里的超馬。（圖／翻攝自臉書）

王心恬心中的陰影，就是二○一四年與吳念平、賴俊龍的三角關係所造成。當年她被拍到與「興和工業」小開賴俊龍牽手約會，但當時她已與奧運泳將吳念平公開交往三年多，還論及婚嫁，被認為有劈腿之嫌。由於王心恬和吳念平曾一起出席珠寶活動，披婚紗在鏡頭前放閃，但二人分手後，種種過往仍不斷被翻出，讓她決定除非結婚，否則絕口不提情事。

運動細胞發達的姚元浩，與王心恬興趣相當一致。（圖／翻攝自臉書）

或許都曾為了感情揹上劈腿罵名，讓女方格外能體會姚元浩的心情，當時姚元浩被懷疑未與前一任分手就和王心恬交往，女方不但公開為男方護航，澄清二人沒在一起，王心恬還讚姚元浩有肩膀：「很有氣度，被罵就算了，也不會對外多發表意見。」

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(中時電子報)