出道二十一年的姚元浩，與隋棠和王心凌這二段戀情，從相愛到分手都鬧得沸沸揚揚。隋棠的「美工刀」之說和王心凌的「內褲門疑雲」，都讓姚元浩形象大傷，儘管多次強調自己「對待每一段感情都很認真，以結婚為前提交往」，也自認過程沒有外界想像的不堪，但終究對心情、形象和工作都造成不少影響。

姚元浩曾表示，擔心未來的老婆及對方家人受到輿論傷害，一度認為就算結婚也不會公開，但他對感情的態度始終不變，仍以結婚生子為目標。而對感情左閃右躲的王心恬，曾說過「我公開就是要結婚，要結婚就是要生小孩」，這點與姚元浩算是很有共識。

近來自創香氛品牌的王心恬，會自己為產品拍照行銷。（圖／翻攝自臉書）

二年前，王心恬表示自己一定會生小孩，目標是「三十五歲生第一胎」，「前幾年因為工作壓力太大，生理期大亂，一度很擔心以後生不出小孩，現在身體調理中，就比較少這種情況。」四月就要過三十五歲生日的她，只剩十四個月可完成生子計畫，可能得趕趕進度囉！

日前王心凌在臉書懷念的過世愛犬布魯托，正是與姚元浩交往時被搞丟的那隻狗狗。（圖／翻攝自臉書）

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(中時電子報)