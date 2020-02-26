由「Wecare高雄」（Wecare）等公民團體發起的罷免高雄市長韓國瑜的行動（罷韓行動），第二階段連署已突破法定門檻，下一階段的投票程序勢在必行；對於投票結果持樂觀看法的民進黨，儘管不乏有意角逐市長者，然而大勢所趨，曾敗給韓國瑜的現任行政院副院長陳其邁仍是眾望所歸。

不過，熟知選情人士分析，即使陳其邁二度披袍親征，罷韓行動最大受益者卻是民進黨立委趙天麟，近日盛傳菊系色彩濃厚的Wecare很識時務，已逐步「淡出」罷韓行動，交棒給「未來市府團隊」。

罷韓團體Wecare發起人尹立二月十九日宣布，罷韓連署書總數量突破四十五萬份，預估截至交件期限（三月二十八日）可望衝破五十萬份。高雄政壇盛傳，當初推動罷韓行動，一方面是想拉抬蔡英文的總統大選行情，另一方面則是菊系承受高雄市長一役的敗選責任，可以藉由罷韓一吐怨氣，只是沒想到罷韓行動會如此順利。

對於罷韓連署書總數量突破四十五萬份，民進黨高雄市立委許智傑辦公室也十分訝異，「原本以為新冠肺炎疫情會影響罷韓連署的進度，沒想到地方上反應超乎預期，意外衝出超高連署數量，日前我們辦公室還收到Wecare頒發的五面獎牌，『得獎數』名列前茅。」

然而，罷韓行動成功的受益者，絕非菊系或新潮流系，就算最孚眾望的陳其邁，頂多也只能當六年市長。因此一名地方人士指出，罷韓行動最大受益者絕對是人氣頗高、形象也不錯的民進黨立委趙天麟，「趙天麟不是選擇竄出，就是等著接棒。」

立委趙天麟因提供服務處與協助民眾連署罷韓，獲罷韓團體頒發感謝獎牌。（圖／報系資料照）

罷韓團體「公民割草行動」一位成員也表示，趙天麟原有意角逐高雄市長，但發現難以與陳其邁的聲勢抗衡，毅然決定轉而和陳其邁合作，並投入協助罷韓連署與接下來的罷免投票。

該成員進一步分析，趙天麟在高雄有超過五十人的年輕團隊，陳其邁卻沒有完整的團隊，一旦陳其邁入主高雄市政府，在「陳趙聯盟」架構下，趙天麟陣營的年輕幹部，將順理成章進入市政府歷練，如果一切順利，等到六年後陳其邁二屆市長任期結束，趙天麟已經具備強大的團隊，熟稔高雄市政，其他派系人馬難以望其項背，「到時候，趙天麟才五十多歲，正符合參選市長的政治節奏。在現階段，趙天麟剛好也可以用罷免行動練兵。」

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(中時電子報)