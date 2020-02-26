不過，該成員猛替外傳陳其邁「坐享」罷韓成果一事打抱不平，「陳其邁個性溫和，加上有家族包袱，不願強出頭，更何況曾與韓國瑜競選市長落敗，積極參與罷韓恐惹人非議，因此才會保持『隨遇而安』的態度。」

此外，該成員說，上次高雄市長選戰中，陳其邁與韓國瑜有君子協議，雙方都沒有負面攻訐、互挖瘡疤，「很多韓國瑜的負面消息，直到總統大選時才浮上檯面，如果罷韓成功，陳其邁參加補選也可能面臨類似情況，遇上不同的對手，局勢當然不能同日而語。」

「如果是你，你想做六年高雄市長，還是當滿八年？」一位Wecare人士不諱言，新潮流系當然有人想參選下屆高雄市長，只是時不我予，而且卡在「六年與八年」的抉擇中。他進一步指出，依現今的整體情勢，如果罷韓成功，呼聲最高的市長人選就是陳其邁，還有趙天麟急起直追，根本沒有菊系與新潮流系的空間，話雖如此，菊系人馬和新潮流系仍會繼續支持罷韓，畢竟如今這已是民進黨內的共識。

該人士話鋒一轉，指出罷韓行動未來可能面臨的實務面難關，「罷韓行動接下來會遇上運作經費的問題，《公職人員選舉罷免法》修改之後，罷免投票也可以進行宣傳，各種旗幟、廣告與理念宣導等需動用的資源，幾乎就像選市長一樣，但無論Wecare或是公民割草行動，都不具備收受政治獻金的資格，因此後續的『動員能量』可能會有問題。」

因此，外界有人認為，後續的罷韓行動可能會讓「有本事」募款的政黨或政治人物接手，除了已和罷韓團體合作的台灣基進黨，就是有意參與高雄市長補選的個人團隊。

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(中時電子報)