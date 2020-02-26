由「Wecare高雄」（Wecare）等公民團體發起的罷免高雄市長韓國瑜的行動（罷韓行動），第二階段連署已突破法定門檻，下一階段的投票程序勢在必行；由於罷韓後續經費問題，高雄地方盛傳Wecare已決定逐步淡出罷韓行動，接下來罷免投票階段的宣導與催票作業，將交由「有意補選的團隊」接手。一名地方人士也表示，由於菊系與新潮流系在罷韓行動中，攫取不到實質政治利益，因此具有高度菊系色彩的Wecare，有意在二階段連署過關後「功成身退」，讓有意補選市長的人馬接手，走完罷韓行動的最後一哩。

對此，Wecare一位內部人士駁斥「淡出說」，「我們推動罷免，一定會走到最後。」該人士透露，早在大選前就傳出民進黨勸說在選舉期間，不要太凸顯罷韓行動，以免刺激韓粉凝聚，更憂心去年十二月二十一日以罷韓為訴求的「光復高雄」大遊行會出亂子，招致反效果，影響民進黨原已占盡優勢的選情，因此一度希望活動喊卡。

「我不否認Wecare有很多人和民進黨認識，但認識歸認識，我們又不是黨員，也沒有從屬關係，所以他們的選情不在我們考慮範圍之內。」該人士強調，若罷韓成功，究竟由誰代表民進黨和國民黨競逐高雄市長，不關Wecare的事。

該人士指出，外界認為很多Wecare的主要成員來自政界，總認為這些人的行動是為了政治利益，常常過度解讀，甚至連友軍也處處提防，「例如公民割草行動提供的罷韓連署書上，在第一面最下方特別印上組織的標記，就是為了顯示他們的貢獻，避免被Wecare奪去首功，但這種做法讓連署書的格式不符合中選會規定，可能被判定無效，對罷韓行動一點好處也沒有。」

連署罷韓的民眾相當踴躍，因此罷韓團體預估，在送件期限截止前，連署書可達到50萬份。（圖／黃耀徵攝）

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(中時電子報)