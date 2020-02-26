儘管從總統大選前到現在，陳其邁對於罷韓活動都是某種程度上的缺席，一旦罷韓投票成功，進行高雄市長補選，他仍是民進黨內呼聲最高的不二人選，就算其他派系各自有屬意人選，都無法在黨內初選中與陳其邁分庭抗禮。

熟知選情人士分析，即使陳其邁二度披袍親征，罷韓行動最大受益者卻是民進黨立委趙天麟，近日盛傳菊系色彩濃厚的Wecare很識時務，已逐步「淡出」罷韓行動，交棒給「未來市府團隊」。

對於未來如果罷韓成功，是否角逐高雄市長補選一事，趙天麟堅定表示：「我才剛連任立委，現在要盡力完成選民的託付，完全沒有參與高雄市長補選的意願。」言下之意，除了暗諷當選市長不久就參選總統的韓國瑜，也是隔空規勸有意參與補選的同黨立委，不要犯下「辜負選民」的錯誤。

趙天麟強調，他從大選前就支持罷韓活動，不僅全程參與「光復高雄」大遊行，更出借服務處給公民割草行動當辦公室，純粹是盡一分市民的義務。他坦言，自己對罷韓的結果「審慎樂觀」，「我不能替別人表態是否參加高雄市長補選，但陳其邁的確是一時之選。」

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(中時電子報)