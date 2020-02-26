台北1位鄭小姐（28歲）因為愛美去動了雙眼皮手術，卻因此眼睛闔不起來，手術後眼睛縫隙達有1公分寬，這也讓她人生從此變調，為了保護眼球濕潤，鄭女甚至要用膠帶貼住雙眼才能睡覺。

「割雙眼皮是我人生最錯誤的決定！」鄭女說，手術已過了快2年，她不管怎麼用力閉眼還是會露出眼白，造成她手術後不敢見人，「大家都覺得我的眼睛很噁心。」因為這對整壞的眼睛她甚至一度想輕生。

痛苦的還有因長期眼睛無法閉合，導致眼球乾澀，鄭女罹患「暴露性角膜炎」。一般人最放鬆的睡覺時間，卻是她最害怕的時刻，因為炎夏夜晚吹冷氣，為了維持眼球濕潤，她得用膠帶把雙眼貼起來，或者以藥膏塗滿眼睛縫隙，保護眼球。

鄭女自組自救會，短短1周就有15人加入，鄭女指出「會員中最多的是割雙眼皮失敗，其次是鼻整形失敗」。（圖／翻攝畫面）

而鄭女白天騎摩托車上班，一趟路總是要停下4、5次，因為風沙灰塵進了眼睛，淚液分泌不夠，就要以人工淚液滴清潔眼睛；洗頭的時候，也因為眼睛閉不起來，洗髮精泡泡總是流進眼睛，得一邊沖水一邊滴人工淚液。

「我想哭的時候哭不出來」。鄭女說，因為眼睛太乾，想哭也沒眼淚，她自述2年來每天擔心自己失明，也害怕將此事爆出會違反當初切結書所說的「沒有異議」被診所提告，但為了捍衛雙眼，她上網PO出自己的案例和照片，卻意外發現自己不是唯一1位被邱浚彥整形失敗的患者，鄭女於是成立「法喬失敗自救會失敗醫美邱浚彥（原法泊）」臉書專頁，短短一周就有15人加入。

鄭女將自己的整型失敗經歷跟照片放上臉書引起討論，她甚至發現自己原來不是被邱浚彥整形失敗的唯一個案。（圖／翻攝畫面）

法喬醫美診所營運經理李小姐表示，鄭女當時有進行割雙眼皮和提眼瞼肌手術，術後視患者個人情況，需要不同程度的恢復時間；此外依照當初雙方簽訂的切結書，目前與鄭小姐仍有官司，一切依照法律程序進行。

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(中時電子報)