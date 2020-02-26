有「女神製造機」之稱的名醫邱浚彥，診所官網介紹他專長是眼部整形手術，不過，1名長相神似謝霆鋒的高雄患者阿明（化名），他抱怨眼睛被邱開壞，不但被周遭朋友笑是「瞪人死魚眼」，更慘的是只要風一吹就像眼睛被滴辣油，就疼痛不已。

家住高雄的阿明（化名）說3年前看到高雄巨蛋旁法泊診所大型廣告心動不已，由於他是健體選手除了有一身健美肌肉，更希望臉蛋上鏡，阿明原本只想墊鼻子，在診所建議下加做眼睛整形，但術後阿明卻傻眼，「鼻子跟眼睛間距太近，鼻子又太立體突兀，整完才發現邱醫師美感跟我差很大！」欲哭無淚之餘，還得負擔貸款而來的整形費用20多萬，阿明至今還在還錢。

阿明說他一共進行包括開眼頭、開眼尾、提眼瞼肌、割雙眼皮等4種手術，結果做完後被朋友笑是用「死魚眼瞪人」，害他不敢照鏡子，而阿明眼頭疑似開太深，「風一吹到眼睛，就像被辣油滴到」。要不斷滴人工淚液，無論是在冷氣房還是戶外都成問題。

22歲的美美（化名）也是受害者之1。她是巴黎留學生，前年她找上邱浚彥進行割雙眼皮手術，第1次術後發現效果不大，又進行第2次動刀，美美發現眼皮修太多，提眼瞼肌太緊，導致她雙眼合不起來，遇上歐洲氣候乾燥，得隨時滴人工淚液滋潤眼球，眼睛乾引發眼睛腫痛、常長針眼得吃抗生素。「眼睛整個毀了！」

在法國念書的美美（化名），由邱浚彥醫師動了2次割雙眼皮手術，眼皮上卻留下兩條明顯毛毛蟲疤痕。（圖／讀者提供）

美美說原本術後疤痕應該變成雙眼皮的摺痕，但她眼睛上卻是2條明顯的毛毛蟲疤痕，也因為疤痕太過明顯，總是被問「剛做完雙眼皮手術嗎？」害得美美在巴黎生活求學心情超鬱卒，連找打工機會也處處碰壁，出門都只能用濃妝遮住。

法喬醫美診所營運經理李小姐表示，鄭女當時有進行割雙眼皮和提眼瞼肌手術，術後視患者個人情況，需要不同程度的恢復時間；此外依照當初雙方簽訂的切結書，目前與鄭小姐仍有官司，一切依照法律程序進行。

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(中時電子報)