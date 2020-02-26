有「女神製造機」稱號的整形名醫邱浚彥號稱擅長眼部和鼻部整型手術，但他不但替人割雙眼皮割出很多爭議，2016年還因為一起「整形整死人」的醫療糾紛被告上法院，也曾因為外遇偷情被元配提告而鬧上新聞版面。

本刊調查，整形名醫邱浚彥擔任法喬醫美診所的總院長，他原是台南奇美醫院的耳鼻喉科醫師，學歷是中山大學EMBA高階管理碩士，以及中國大連醫科大學整形外科研究所和武漢大學博士班。邱浚彥同時在選美圈非常活躍，受邀擔任第13屆全球城市小姐評審委員，以及第7、第9屆台灣小姐選美評審委員等等。

邱浚彥多次遭控整形失敗，與患者簽下切結書給錢封口，還涉及「整死人」官司。2016年6月，1名高帥男模找上邱浚彥進行隆鼻手術，沒想到男模術後昏迷不醒，緊急送醫不治，家屬告上法院，當時邱浚彥被依《過失致死》罪嫌移送法辦。

邱浚彥曾涉及「整死人」官司，2016年6月，1名男模在隆鼻手術中不治，邱浚彥被依《過失致死》罪嫌移送法辦。（圖／翻攝畫面）

一派斯文的邱浚彥檯面上爭議多，私下情史更豐富，2013年曾因與2名診所護理師偷情還和其中1人生下1子，遭元配提告而登上新聞版面。

法喬醫美診所營運經理李小姐表示，鄭女當時有進行割雙眼皮和提眼瞼肌手術，術後視患者個人情況，需要不同程度的恢復時間；此外依照當初雙方簽訂的切結書，目前與鄭小姐仍有官司，一切依照法律程序進行。

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(中時電子報)