新光金(2888)董事會通過2019年財報，全年合併稅後淨利較達166.3億元，每股盈餘為1.34元，總資產規模逾3.9兆元，年成長9.1％，合併股東權益為1952.9億元，每股淨值約15.4元。

子公司新壽2019年合併稅後淨利約92.5億元，總保費收入達3,181.8億元，年成長3.6％；初年度保費達1,168.6億元，市占率為9.2％。在積極推動外幣保單策略下，外幣保單初年度保費較2018年度提高12.6％至805.3億元，占整體初年度保費比重進一步提升至69％，未來將持續堆疊外幣保單，以降低避險成本；負債成本持續降低，較前一年度降低11 bps至3.97％。投資方面，持續耕耘固定收益債券及低波動高殖利率股票，避險前經常性收益提升至4.17％，年增6 bps。

新光銀行2019年度合併稅後淨利約55.23億元，手續費淨收益年成長10.3％，股東權益651億元，年增9.4％。去年底放款餘額為6,048億元，年成長6.8％，資產品質穩健，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.2％及636％，皆優於2018年度水準。

元富證券在自營及債券部位操作得宜下，2019年度合併稅後淨利約15.4億元，年成長85.6％，股東權益年成長7％達244億元，每股淨值約15.4元，成為新光金獲利的第三引擎。

(時報資訊)