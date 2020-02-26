國票證券為提升受託買賣有價證券業務規模，擬承接小型專業經紀商大鼎證券經紀業務，並經國票證董事會及大鼎證股東會決議通過。此申請案獲金管會核准，為近3年第5件券商合併或受讓承接業務的整併案。

證期局副局長蔡麗玲表示，此次申請受讓案核准後，大鼎證的經紀業務將移轉併入國票證安和分公司，國票證營業據點則將維持不變。國票證目前經紀業務市占率達2.1％，大鼎證則僅0.062％，承接後國票金經紀業務市占率將提升至2.162％。

國票證為國票金持股58.09％子公司，目前實收資本額77.5億元，全台共有25家分公司。受惠自營業務操作穩健，新金融商品及承銷業務成長挹注，2019年1～11月自結稅後淨利8.55億元，年增達2.13倍，每股盈餘1.1元，優於前年同期0.36元。

據證交所資料及國票金重訊揭露，1998年設立的大鼎證券目前實收資本額2億元，主要業務為受託買賣有價證券，並從事期貨交易輔助人業務。國票證此次以50萬元承接大鼎證券營業權，以強化通路優勢及客群廣度，預期可提升市占率、並增加營收。

國票證承接大鼎證經紀業務，為近3年來第5件券商合併受讓案，先前已有豐農證承接豐德證、元富證承接萬通證、犇亞證承接鑫豐證，以及光和證承接信富證與金港證。蔡麗玲指出，國內專營券商家數已自74家將至69家。

(時報資訊)