新冠肺炎疫情持續延燒，致使會計師無法親赴中國大陸查帳，影響上市櫃公司2019年財報申報。金管會對此宣布，允許會計師可採視訊、文件掃描或傳真等替代方式進行查核，若仍無法在3月底如期公告申報，最晚應在3月27日前向金管會申請展延期限。

新冠肺炎疫情於全球持續擴散，且中國大陸各地復工進度不一，使會計師恐無法親赴中國大陸執行檢查原始文件、參與資產盤點等審計工作。證期局副局長蔡麗玲表示，在無法親赴中國大陸查核的前提下，已准許會計師可採行替代查核程序。

蔡麗玲說明，替代查核方式包括以視訊盤點資產、以電子郵件原始憑證確認真實性，或函證大陸當地會計師協助等。不過，會計師仍應依個案實際情況及風險評估結果，據此設計及執行替代查核程序，並出具適當的查核報告。

若上市櫃公司仍無法在3月底前如期公告申報2019年財報，蔡麗玲表示，應經董事會通過延期申請相關事項，包括預計展延期限、具體辦理時程、會計師表示合理性意見，以及2019年度相關自結合併報表等，按規定於3月27日前向金管會申請。

蔡麗玲表示，由於距離公告申報期限仍有一段時間，目前尚無上市櫃公司公告將延期公告2019年財報，預期狀況到3月中旬將明朗化。而證交所及櫃買中心亦會開闢專區，讓投資人查詢哪些上市櫃公司將延後公告財報、及獲准展延申報的最新期限。

金管會也提醒上市櫃公司，對於上述展延2019年財報的公告申報相關事項，應依證交所及櫃買中心重大訊息規定，在公開資訊觀測站發布相關說明，俾利投資人知悉。

(時報資訊)