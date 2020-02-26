中東地區近日飽受新冠肺炎的疫情所苦。伊朗為最嚴重的阿拉伯國家，累計了95個案例，其中還包括了衛生部副部長。鄰近的阿曼和巴林也都接連傳出疫情。
阿曼的衛生部週二對外表示，新增了2起新冠肺炎確診病例，這兩位病患都有伊朗旅遊史，迄今累計個案已達4例。
而巴林的衛生部也說明，星期二出現了6起新冠肺炎確診病例，幾乎都是從伊朗移入的病例，這使得巴林確診總數增至23例。巴林教育部表示，從星期三起，所有公私立學校停課兩週。
(中時電子報)
中東地區近日飽受新冠肺炎的疫情所苦。伊朗為最嚴重的阿拉伯國家，累計了95個案例，其中還包括了衛生部副部長。鄰近的阿曼和巴林也都接連傳出疫情。
阿曼的衛生部週二對外表示，新增了2起新冠肺炎確診病例，這兩位病患都有伊朗旅遊史，迄今累計個案已達4例。
而巴林的衛生部也說明，星期二出現了6起新冠肺炎確診病例，幾乎都是從伊朗移入的病例，這使得巴林確診總數增至23例。巴林教育部表示，從星期三起，所有公私立學校停課兩週。
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