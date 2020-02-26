藝人劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄手術，過程中心跳停止，緊急裝上葉克膜搶救，日前吳宗憲透露劉真已摘除葉克膜，準備等待心臟移植。振興醫院院長、心臟科權威醫師魏崢直言，劉真若要轉院，他們醫院願意接。

劉真病況一度危急，令眾多親友相當擔心，外傳她目前正在等待心臟移植，心臟科權威魏崢醫師也指出，劉真要裝的應該是「心室輔助器」，根據《ETtoday新聞雲》報導，魏崢提到，依照過去經驗，手術過程中若發生心跳驟停，會先裝葉克膜續命，但這時病人通常會很痛苦，「躺在那裡手都不能彎」。

如果裝了葉克膜仍沒有改善，就會改裝「心室輔助器」，但兩者都可能引起腿部併發症，心室輔助器用久了，也可能會因血球破壞，引發溶血症。而心室輔助器可分為「暫時性使用」和「長期使用」，前者是將馬達放在外面，需插電，患者不能隨意移動；後者則是將電池背在身上，患者能活動自如。

魏崢也表示，患者通常是因為等不到適合的心臟可移植，才需要裝設心室輔助器，安裝時程從數天到數週不等，振興醫院裝最久的案例為3個月，病患最後也幸運等到心臟可以移植。先前傳出劉真家屬有意轉院，魏崢也強調「若劉真要轉到振興醫院，我們願意接」。

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(中時電子報)