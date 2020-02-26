國際奧會高級成員：若疫情5月未控制，東京奧運或取消 13:312020/02/26 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京濱水區的奧運五環標識。（取自澎湃網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸環球網26日引用美聯社訊息，國際奧會高級成員透露，若新冠肺炎疫情在5月下旬仍未能控制，2020年東京奧運可能將被取消，而不是延遲或更換城市舉辦。 (旺報 ) #東京奧運 #5月 #東京 #取消 #奧運 也許您會感興趣 推薦閱讀 潘慧如名牌店瞎拼 沒帶錢包糗爆 04:102020/02/22 娛樂新聞 新冠肺炎影響 東京奧運宣布「延期」志工培訓營 15:382020/02/22 國際 嚴防群聚感染 國軍勸導避遊29國 04:102020/02/23 生活新聞 日本新冠肺炎確診達773人 22:072020/02/23 國際 防群聚感染 國安局特勤延緩出國 04:102020/02/24 焦點新聞 詹惟中紐西蘭搏命賺到口罩2盒 04:102020/02/24 娛樂新聞 拳擊隊遠征約旦 陳念琴林郁婷拚奧運門票 20:282020/02/24 體育 義大利變2級警示 旅行業哀嚎忙退團 16:492020/02/25 生活 國際奧委會： 東京奧運可能取消 07:082020/02/26 國際 IOC委員：新冠肺炎若無法控制 東京奧運可能取消 09:302020/02/26 體育 體育熱門新聞 單打一輪遊 謝淑薇：剩退休金功能 - 體育 MLB》林子偉勝利打點 守二三游都敲安 - 體育 國際奧會高級成員：若疫情5月未控制，東京奧運或取消 - 體育 - 旺報 NBA》喬丹自嘲哭臉梗 柯瑞台下爆笑 - 體育 NBA》歐尼爾追悼布萊恩 全場含淚大笑 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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