精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月26日)的國際新聞重點。

【1】川普訪印 莫迪：美印關係提升至全球夥伴

川普24日抵達印度。美印兩國領導人25日在會談中討論了雙邊關係的所有領域，其中包括關鍵的國防、安全、貿易和投資等方面。莫迪稱，「我們決定把兩國聯繫提升到全球全面夥伴關係水平」。

【2】曾想推翻戈巴契夫 蘇聯最後元帥雅佐夫95歲過世

俄羅斯國防部聲明，雅佐夫歷經「長期嚴重病痛」後，已於莫斯科辭世。雅佐夫在1987至1991年擔任蘇聯國防部長，於1990年晉升元帥。他曾參與1991年8月的政變，意圖推翻戈巴契夫。

【3】美股連續兩日暴跌 道瓊狂瀉超過1900點

受到新冠肺炎疫情不斷惡化的影響，全球股市一片恐慌，投資人對近期經濟回暖失去信心，繼黑色星期一血洗美股，道瓊指數單日狂瀉1000多點之後，星期二開盤短暫出現了一點反彈力道，卻又再次墜入深淵，周二收盤時再跌3.15%，以27,081點作收。這已經是連續第四天下跌，道瓊累計跌幅6.6%，相較上周已經跌了超過1900點。

【4】國際奧委會： 東京奧運可能取消

國際奧林匹克委員會(IOC)的一名資深成員本周二對外表示，倘若新冠肺炎的疫情一直無法獲得有效的控制，有可能必須直接取消本屆奧運會。

【5】西班牙觀光勝地中鏢 大飯店封鎖 同一天本土也出現病例

西班牙海外屬地加納利群島(Canary Islands)是著名的觀光勝地，許多歐美遊客喜愛到這個熱帶的海島避寒。近日當地不斷傳出新冠肺炎的疫情，在戈梅拉島(La Gomera)的一名德國遊客、以及在馬約卡島(Mallorca)的一名英國人確診之後，本周一又有一名在田尼利夫島(Tenerife)的義大利人中鏢。同時，西班牙本土也傳出疫情，在北部大城巴塞隆納一名婦女確診新冠病毒。

(中時電子報)