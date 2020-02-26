新冠肺炎疫情延燒，使民眾恐慌，也加大民眾對疫區的敵視和仇恨。資深媒體人黃暐瀚認為，2003年的SARS使台灣受影響至少半年，但回頭看當年，SARS已經成為一個「片段」，幾年之後，回看這次的「新冠肺炎」，台灣的這段日子，會讓以後變成如何？他直言「疫情會過去，兩岸回不去」。

黃暐瀚在臉書撰寫「疫情過後」一文。對於疫情都還沒過，怎麼已經在談「疫情過後」？黃解釋，疫情什麼時候過？是不是已經過了高峰期還是根本還沒大爆發？他認為他不是醫療專業，不做任何臆測評論，但想跟大家談一談以後會如何。

黃暐瀚說回頭看2003年的SARS，震動了全世界，當年台灣受影響至少半年，現在看當年的SARS已經成為一個「片段」，幾年之後，回看這次的「新冠肺炎」，台灣的這段日子，會讓以後，變成如何？他斷言「疫情會過去，兩岸回不去」。

黃暐瀚認為，或許有人會說「誰關心兩岸會怎樣？敵國滾，去死就對了」！對於這種網友，黃只想說「疫情會過去，人性回不去」，一旦疫情過後，台灣會不會在亞洲更加特別？「眼前的激情，都是激情，但寄生仇恨之後，不管做過什麼，終究要還」。

(中時電子報)