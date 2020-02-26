金管會公布保險業匯兌損益最新統計，雖因避險成本居高不下，使壽險業2020年1月淨匯損仍達222億元，但受惠投資股市及債券市場評價利益增加，稅前淨利達233億元，年增達4.06倍，淨值攀升至1.98兆元新高。

金管會統計，新台幣1月貶值0.5％，壽險業出現501億元匯兌收益，但避險工具評價損失達599億元、加計152億元換匯成本，整體避險成本攀升至751億元，加計動用提存外匯準備金28億元後，合計仍出現222億元淨匯損。產險業則為淨匯兌收益2.1億元。

不過，受惠投資股市及債券市場評價利益增加，壽險業1月稅前獲利達233億元，較去年同期46億元跳增達4.06倍，產險業稅前獲利16億元，亦較去年同期11億元成長45.5％。合計保險業1月稅前獲利達249億元，較去年同期57億元跳增近3.37倍。

而壽險業截至1月底淨值達1.98兆元，較去年同期1.26兆元增加57.4％，改寫歷史新高。產險業淨值1354億元，亦較去年同期1205億元成長12.4％。合計保險業淨值2.12兆元，較去年同期1.38兆元增加達53.5％。

(時報資訊)