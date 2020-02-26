新冠肺炎疫情持續延燒，大甲鎮瀾宮媽祖遶境是否如期舉行引發議論，基進黨立委陳柏惟表示，鎮瀾宮將取消1300桌「起駕宴」，直言「這是主辦與防疫單位充分溝通的結果」。不過，大批網友認為，還是要延期舉辦遶境，相信媽祖一定會體諒的。

新冠肺炎疫情延燒全台，而宗教盛事「大甲媽祖繞境」，預計將在下個月19號開始，然外界擔心如此高人數的群聚活動，恐成為防疫缺口，認為需為民眾安全考慮停辦與否。大甲鎮董事長顏清標表示，會再與南部各宮廟協商後，在26日舉行記者會對外說明。

媽祖遶境是否會延期還不得而知。不過，媽祖遶境前的起駕宴確定停辦。陳柏惟昨在臉書爆料，「快訊起駕宴1300桌停辦」，他想「這是主辦與防疫單位充分溝通的結果」。

但是大批網友認為，停辦起駕宴不是重點，重點是大甲媽祖遶境應該要延期才是。網友灌爆陳柏惟臉書表示，「應該是整個活動徹底延期辦理」、「只是起駕宴啊！重點是繞境活動啊」、「看看韓國，很怕台灣也因為宗教而防疫破功」、「香港也是佛堂傳染，支持暫緩宗教活動」、「希望取消媽祖遶境！我相信媽祖娘娘會體諒大家也會保佑台灣的」！

(中時電子報)