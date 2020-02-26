鴻海（2317）富士康集團為兼顧新冠肺炎防疫工作及復工復產進度，宣布已聘請中國大陸工程院院士、著名呼吸病學專家鐘南山，擔任集團新冠肺炎防疫及復工總顧問。同時，目前深圳龍華廠區自製口罩產能穩步提升中，預計近期日產能可突破百萬片規模。

鴻海集團投資布局中國大陸32年，目前擁有近百萬名員工及30多個科技園區。富士康微信公眾號25日宣布，已聘請鐘南山當任集團新冠肺炎防疫及復工總顧問，針對防疫及安全復工復產，鐘南山及團隊將無償提供一系列顧問及指導。

針對中國大陸廠區防疫措施，鴻海表示，富士康深圳園區已於22日引進具國家認證資格的廠商及協力廠商醫療機構，展開新冠肺炎病毒核酸檢測，從源頭確保進廠員工身體健康，相關檢測由政府疾病預防控制中心（CDC）進行監督及技術指導。

為確保員工防護需求，鴻海集團除每日為工作員工配備口罩，旗下工業富聯（601138.SH）則在龍華園區導入口罩生產線，並取得相關品質認證。截至17日，已達成累計交貨100萬片規模，目前日產能正穩步提升中，預計近期可達到日產能破百萬片規模。

其他防疫措施方面，鴻海集團透過人臉智慧識別門禁系統及內部自行研發的APP，即時掌握員工健康狀況及蹤跡動態，並建立員工健康大數據檔案，提升疫情回應速度。若發現異常可迅速作出反應，達成早發現、早隔離、早治療目標。

此外，富士康園區崗哨採取紅外線測溫＋人臉識別通行方式嚴格把關，所有員工須符合園區進出人員管控政策要求，並全程佩戴口罩、間隔1公尺、測溫合格後才可進入。而員工進出宿舍、車間、餐廳等公共區域崗哨亦需測量體溫，以確保園區內人員安全。

鴻海表示，員工用餐嚴格落實分批分區、錯峰就餐、專人專座等制度，減少不必要流動、避免交叉感染風險。同時，針對留守、返回員工等不同群體，將員工宿舍區分為愛心觀察區、緩衝宿舍區、生活區等3區，採取分區網格化管理，讓員工能安心入住。

富士康園區每日固定對園區崗哨、宿舍、餐廳、車間、鞋櫃區、休息區等生產生活區域及人員進出車輛進行全面消毒，杜絕安全防護死角。針對不同工作崗位及區域，集團亦提供消毒液、洗手液、額溫槍、護目鏡等防疫物資。

鴻海強調，集團視防疫為作戰，由董事長劉揚偉坐鎮防疫指揮中心，每日密切關注疫情變化態勢，部署集團防疫策略。針對集團各園區防疫應對措施，則由集團工會成立稽核督導組，並邀請政府部門聯合稽核，以改善落實集團防疫策略。

(時報資訊)