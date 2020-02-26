日本第二大廣告行銷集團博報堂宣布，以每股69元收購格威(8497)集團，以昨日收盤價計算，溢價13％，依照相關法令格威傳媒將於3月11日前做出回應。博報堂本次最高收購股數26,859,535股，占所有股權73％，最低收購股數17,039,906股，占股權50％＋1股，公開收購期間自今年2月26日至今年4月15日止。

格威傳媒指出，董事會於2月25日傍晚，收到台灣博報堂集團收購格威傳媒發行在外流通股權的相關書件，依據書件的內容，台灣博報堂集團計畫透過公開收購，成為格威公司單一最大股東。格威傳媒董事會將依照法令就收購條件進行查證和審議，並於今年3月11日前做出回應。

依據公開的資料，此次收購方的母公司株式會社博報堂，總部位於日本東京，是一家具有百年以上歷史，世界排名第六、日本排名第二的綜合廣告代理商，目前在全球20個國家有超過150個據點。

台灣博報堂集團必須至少出資11.76億元，取得格威傳媒17,039,906股，即可完成此次收購，最高收購股數26,859,535股，預計花費18.53億元。

根據公開收購申報書內容顯示，除了大股東廣利美因承諾上市3年內股票必須參加集保，其持有19.76％股權無法參加此次應賣外，包括永安國際管理顧問、愛說話、安錠等15名大股東都已經向公開收購人提出公開收購應賣承諾書及買賣契約書，合計35.3％參與本次收購。非大股東部分，博報堂已取得14.7％股權，兩者合計已達最低收購門檻50％，這宗收購案應可順利完成。

(時報資訊)