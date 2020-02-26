金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2019年新契約保費5188.59億元，較前年6179.5億元減少16％。其中，投資型保單1668.6億元，較前年2398.83億元減少達30％。傳統型保單3519.99億元，較前年3780.67億元減少7％。

受中美貿易戰等國際政經局勢動盪、高宣告利率利變壽險陸續停售、比較基期較高影響，致使外幣保單2019年銷售熱度明顯降溫。前三大業者方面，投資型外幣保單依序為法國巴黎、國泰、合庫人壽，傳統型外幣保單則為新光、國泰、南山人壽。

美元保單2019年新契約保費147.97億美元，年減14％。其中，投資型保單37.65億元，年減達32％，傳統型保單110.32億美元，年減5％。前三大業者方面，投資型美元保單為法國巴黎、國泰、南山人壽，傳統型美元保單為新光、國泰、南山人壽。

人民幣保單2019年新契約保費58.24億人民幣，年減達43％。其中，投資型保單54.65億美元，年減達45％，傳統型保單3.59億人民幣，年減8％。前三大業者方面，投資型人民幣保單為法國巴黎、中國、南山人壽，傳統型人民幣保單為國泰、台灣、新光人壽。

澳幣保單表現相對持穩，2019年新契約保費13.98億澳元，年減3％。其中，投資型保單4.66億澳元，年減25％，但傳統型保單達9.32億澳元，年增14％。前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、法國巴黎、安聯人壽，傳統型澳幣保單為新光、國泰、中國人壽。

(時報資訊)