直播》大甲媽祖繞境辦不辦？顏清標將現身親自說明 08:072020/02/26 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲媽遶境續辦？顏清標公開回應｜2020.2.26 新冠肺炎疫情全球延燒，台灣忙抗疫，而宗教盛事「大甲媽祖繞境」，預計將在下個月19號開始，但輿論多認為如此高密度的群聚活動，恐將成為防疫的缺口，停辦或是暫緩的聲量不小；對此，鎮瀾宮董事長顏清標今天將出面，針對大甲媽祖繞境是否續辦做出回應。 (中時電子報) #媽祖繞境 #大甲 #顏清標 #不辦 #現身 也許您會感興趣 推薦閱讀 大甲媽祖遶境照辦 柯P：可以辦但要做很多修正 08:532020/02/25 政治 大甲高中分5路量體溫進校 班上設防疫小尖兵 10:312020/02/25 生活 大甲媽今年會起駕嗎？盧秀燕：配合中央 12:492020/02/25 政治 媽祖遶境誰賺錢？賺多少？網回神秘6字 14:072020/02/25 社會 大政治大爆掛-無色覺醒》 媽祖繞境該不該辦？ 萬人共食憂疫情風險 14:092020/02/25 政治 媽祖繞境碰上疫情 徐國勇：應考慮延期 16:322020/02/25 政治 避免侯車日曬雨淋 施志昌爭取大甲高中站設公車亭 17:082020/02/25 生活 遶不遶境？網紅律師提超中肯建議！ 16:392020/02/25 社會 大甲媽遶境駐駕新港 陳明文：防疫不破口應暫緩活動 18:452020/02/25 生活 大甲媽遶境與否？ 顏清標明回應 20:062020/02/25 政治 政治熱門新聞 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 韓國瑜做了什麼？ 讓網友一改態度 大讚：做對了 - 政治 兩件事成台灣轉機？夏春湧：一齣好戲提前開始！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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