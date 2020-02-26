衛福部長陳時中在這次全球的新冠肺炎疫情中，擔任防疫指揮官，為台灣的抗疫一戰中，守住最佳防線，因此一戰成名，受國人高度肯定。資深財經媒體人姚惠珍，昨天（25日）上談話性節目時，引述一則報導提到，其實今年初，如果不是疫情突然爆發，陳時中本來將在2月後，「被轉任」成政務委員。

昨天談話性節目《新聞挖挖哇》，討論到衛福部長陳時中。主持人鄭弘儀表示，在疫情爆發前，他問別人「衛福部長是誰」，沒有人知道。如果對大眾進行內閣調查，他認為，陳時中的知名度大概是倒數的。不過今天「時勢造英雄」，現在對內閣調查，陳時中滿意度最高，高達八成多，瞬間成為媒體焦點。

媒體人姚惠珍透露，陳時中原本今年2月後，將「被轉任」成政務委員。（圖／翻攝YouTube）

媒體人姚惠珍則引述相關報導表示，陳時中原本在今年2月後，打算要「被轉任」成政務委員，「因為有其他一些的派系運作，他可能被人家變成是比較閒缺的政務委員，結果沒想到這一役，他打出了知名度。」

鄭弘儀當場也表示同意，認為陳時中「證明他是有能力的人」。鄭弘儀緊接著又追問，會給台北市長柯文哲、陳時中各打幾分？姚惠珍則說，把兩人擺在一起，是侮辱了陳時中。她大讚陳時中最近許多政策，但需要決策者鼓足勇氣與智慧去承擔，像是決定把鑽石公主號上的台灣人都接回來，就是一個例子。

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(中時電子報)