擁抱除了可以象徵友好之外，有時候也能帶給人溫暖及安慰。日前美國加州一戶人家訂了一份披薩，外送員將餐點送達後準備離開，沒想到這戶人家的小男孩突然衝向外送員想和他擁抱，模樣相當可愛。後來外送員透露，小男孩給他的擁抱讓他感到格外溫暖，因為他才剛失去他摯愛的女兒。

根據英國《每日郵報》報導，美國加州一名女子琳賽（Lindsey Sheely）將一段監視器畫面PO到臉書上，她表示16日晚上，他們訂了一份披薩，外送員將餐點送達準備離開時，她的2歲兒子竟突然往前衝，展開雙臂要向外送員討抱，「他本來還想獻上一吻呢！」

影片PO上網後，披薩外送員也看到畫面，於是私訊琳賽表達感激，並表示這個擁抱對他來說意義非凡。外送員名叫萊恩（Ryan），他的16歲女兒在日前不幸過世，即使他內心十分悲痛，但仍需面帶微笑繼續工作，才能籌措女兒的喪葬費用；當天得到小男孩的一個擁抱，讓他感到非常溫暖。琳賽得知後，也發起了線上募款，希望可以幫助萊恩，讓他好好送女兒最後一程。

故事曝光後，網友們也紛紛留言「這是我見過最棒的經歷之一」、「願上帝保佑你的家人，以及失去孩子的萊恩」、「這段影片溫暖我的心和靈魂，那位外送員很幸運能遇到妳的兒子」。

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(中時電子報)