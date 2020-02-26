大S老公汪小菲投資的精品飯店S HOTEL，屢傳出經營不善的消息，近來除了新冠肺炎放員工無薪假，又傳裁員與資遣等傳聞，可說讓員工人心惶惶，如今更有消息指出S HOTEL6月將作出重大宣告，更傳出大Ｓ為了救夫打算賣掉上億豪宅。

根據《鏡週刊》報導，當年汪小菲投資的精品飯店S HOTEL，不僅座落於頂級地段，還請來知名設計師操刀，整棟資本額高達3億元，得年收2億才有回本機會，雖然S Hotel營收對外宣稱打平，但據悉汪小菲早已四處尋找金主出資，不過卻屢屢碰壁，可說是苦撐在經營，如今爆出一連串負面新聞後，有消息指出S HOTEL將在6月面臨存亡，也讓汪小菲多次向「房東」也就是龍巖集團總裁李世聰，商討能否調降租金，至於會選在6月除了與該棟大樓20年租約有關之外，有一說更指出汪小菲若沒租滿20年，至少可拿回5,000萬押金。

此時傳出大S想脫手2.76億元的豪宅「冠德遠見」，不過房仲業者認為價格「高於市場行情」，加上遲遲未賣出，推測只是要試探市價，此外更傳出她詢問親友是否對另一豪宅「國家藝術館」有興趣，價格推估上看2億，動作頻頻也被認為是要幫汪小菲解除財務危機，

(中時電子報)