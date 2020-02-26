小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（26日）財經重點。

【1】撐不住了! 499檔股價跌破淨值

新冠肺炎疫情衝擊全球股市，25日台股上市櫃股價淨值比（股價／淨值）跌破一倍者達499家，直逼500家之譜，不但較金豬年封關前增加63家，占比也近三成，其中，一代股王華碩及電子代工龍頭鴻海股價更一舉跌破淨值，烏雲遮頂。

【2】官股妙操盤 大盤破底翻

台股25日再度上演破底翻走勢，逆轉頹勢來自於政府等官方力量的護盤以及台積電的帶領，根據統計今年鼠年開春以來以矽晶圓、被動元件、防疫概念股及官股護盤的金融股為強勢股，力抗新冠疫情帶來的亂流。

【3】新冠肺炎疫苗 美國進度最快 四月進行人體測試

新冠肺炎疫情快速擴散，包括嬌生和賽諾菲（Sanofi）在內的生技製藥公司，皆投入疫苗開發工作，而美國生技公司Moderna的動作更迅速，該公司的疫苗將於4月開始進行臨床試驗，成為第一家進行新冠肺炎疫苗臨床試驗的公司。

【4】旅行業悲觀：上半年國際客掛0

觀光局25日公布2019年全年國際旅客來台狀況，雖有1,186.4萬人次，年成長7.2％，其中陸客大幅萎縮成長不到1％。旅行公會全聯會發言人呂中豪直言，疫情衝擊恐延續到6月，上半年國際客「可算是掛零」，加上東京奧運恐會分走客源，下半年恐怕只剩400～500萬人次，「比SARS期間還慘！」

【5】中華電反擊 588雙飽＋購機補貼

電信三雄499雙飽資費又要再度交鋒！中華電信新推青春無敵資費方案，月繳488元，每月再加100元，提供雙飽(上網吃到飽、網內互打免費)並補貼用戶購機，只限學生申請、但教職員可以比照學生申辦。

(中時電子報)