華爾街的賣壓持續未完，道瓊指數連二日跌逾1900點，資金再度轉往債市瘋狂避險，十年期美債跌至歷史新低，恐慌指數VIX漲逾11%，終場美股四大指數漲跌幅介於-2.77%至-3.15%，其中以道瓊指數最為弱勢，台積電ADR下跌0.48%。

台股量增上漲，後續上漲須量增、下跌須量縮。下檔支撐為半年線(約11,439點)附近，上檔壓力為5日線(約11,649點)附近。KD向下開口擴大，短線仍須提防再度回測半年線。

台股週二出現利空不跌，下檔半年線具有一定買盤支撐，但由於美股昨晚(2/25)再度出現重挫，半年線仍有再度面臨回測的風險，因此操作上不宜過度追高，建議避開法人持股較高的大型股，逢低在半年線之下挑選具有轉單效應及不受疫情影響的公司做短線布局操作，並嚴格善設停損停利。選股方向可留意矽晶圓、被動元件、記憶體、伺服器、CIS、生技、宅經濟。

(時報資訊)