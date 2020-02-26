天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，5奈米製程是蘋果新產品核心技術，未來12～18個月期間，蘋果將發表採5奈米製程的三大新產品，新冠肺炎疫情不僅不影響蘋果5奈米投資意願，反而在疫情爆發後，增加並提前拉貨5奈米設備，看好精測（6510）是此趨勢中最前端受惠者。

天風國際最新則預期，蘋果未來12～18個月內新產品將會配備5奈米製程生產的處理器，包括：下半年的新款5G iPhone、下半年配備mini LED的新iPad，以及2021年上半年推出之採用自家處理器的Mac。

郭明錤認為，iPhone支持5G、iPad採用創新技術的中尺寸顯示幕，加上Mac首度採用自家處理器，均是蘋果重要產品與技術策略，且處理器製程為新產品中的核心元件，因此，相信蘋果在疫情爆發後，反而提升對5奈米相關投資，畢竟占據相關供應商更多資源，在戰術上也可阻礙競爭對手的開發進度。

考量到蘋果對5奈米製程的研發與生產投資更積極，精測為領先受惠者，提供給蘋果的5奈米探針卡訂單近期提升30～40％，產能滿載，且出貨時間提早1～2個月、至第二季中期前，研判上半年營收與獲利可望優於市場預期。

不只蘋果，天風國際認為，華為與聯發科後續的5奈米產品訂單，也將顯著推升精測2020、2021年營運成長，此優勢可望延續至3奈米。

(工商 )