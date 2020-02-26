瑞銀證券指出，瑞昱真無線藍牙耳機（TWS）業務面臨風險，接下來的營運力道恐會下滑，降評至「賣出」，推測未來12個月合理股價下修到200元。

瑞銀點出瑞昱面對的短期風險，來自大陸智慧機銷售受到新冠肺炎影響，表現不振，加上供應鏈在農曆年前已經建立部分庫存，TWS現正面臨短期出貨量下滑風險。

瑞昱TWS業務長期則有單位售價衰退雙重問題，與瑞昱競爭的大陸當地供應商於2020年放量生產，其晶片價格更是連瑞昱的半價都不到，將使瑞昱獲利面臨不小壓力。儘管瑞昱有Wi-Fi 6、車用乙太網路、物聯網（IoT）等商機，瑞銀認為，仍不足以完全彌補TWS與大陸市場的下行風險。

外資估算，瑞昱繳出2019年每股純益13.36元成績後，獲利高峰可能已過，2020、2021年將連續下滑至12.26與11.42元。基於瑞昱的股價表現向來與營收年增率高度相關，瑞銀降評至「賣出」。

(工商 )