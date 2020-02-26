花蓮縣警方25日接獲南投通報，有2名列管為「居家檢疫」的外籍人士，分別為日本籍和荷蘭籍，於25日上午擅自外出，開車經台8線中橫公路、太魯閣國家公園等地前往花蓮。警方獲報後立刻動員人力尋找，當天下午在台8線169.8k稚暉橋攔查到2人，並通報花蓮縣衛生局，派專車將2人送往強制檢疫點，事後也將予以裁罰。

據了解，2名分別為日本、荷蘭籍的外籍遊客由南投縣列管，2人原定須居家檢疫至27日，但卻於25日上午開車經台8線中橫公路、太魯閣國家公園等地，前往花蓮。花蓮縣警方獲報後，已在25日下午於台8線169.8k稚暉橋攔查到2人，花蓮縣衛生局也派專車將2人載至強制檢疫點。因2人未依規定擅自離開住所，將由南投縣衛生單位決定是否依違反《傳染病防治法》規定裁罰，新台幣1萬元以上、15萬元以下罰鍰。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文表示，接獲通報後，將在辦公廳舍及各管理站的遊客中心進行消毒，請遊客安心。

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(中時電子報)