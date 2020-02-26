高嘉瑜臉書。

造謠文章。

新冠肺炎疫情全球延燒，台灣忙抗疫，而近來網路上傳說「高嘉瑜同學的女兒」出來爆料，表示高嘉瑜曾透露台灣疫情已然失控，政府已經完全追蹤不到感染者的蹤跡，更說高嘉瑜曾私下贈送兩盒口罩給他們家，直呼「嘉瑜好貼心！」

這篇文章引起討論，而事件的主角：高嘉瑜，則在臉書澄清，這完全是則假消息！她表示，我們常常在看不到的地方被不知哪來的爆料者用這種惡質手法栽贓抹黑，好在這個網軍的內容太扯，大家都知道是假的，但如果用真假難辨的方式造謠，往往也很難有效澄清，真的很無奈。

高嘉瑜的臉書貼文中更附上多篇內容完全一樣的「複製文」，多個不同的帳號都發出一模一樣的文章，內容皆直指高嘉瑜爆料疫情失控，讓她相當無奈；文末高嘉瑜更表示，自己是北一女畢業，不僅就讀的不是文章內所敘述的「台北一中」，她同學的孩子更還沒有到能夠發這種文章的年紀，忍不住直呼：我有這麼老嗎！

(中時電子報)